Projeler, TÜBİTAK’ta yarışıyor

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından gerçekleştirilen TÜBİTAK liseler arası Ankara bölge finalinde, birbirinden farklı projeler yarışıyor.

“Namazar: Artırılmış gerçeklik ile ibadet eğitimi”, “Suriyeli mülteciler ile ortak paydamız olan tarih”, “Türk’ün Kızılelması’nın İstanbul’dan Afrin’e yolculuğu” gibi projeler de yarışmadaki projeler arasında.

Öte yandan, yarışma kategorileri arasında; Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Teknolojik tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı, Yazılım olmak üzere 12 alan bulunuyor.