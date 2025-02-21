Promosyon Tutarları Mart’ta 40.000 TL Olabilir!

BANKALARIN PROMOSYON YARIŞI KIZIŞIYOR

Şu an bankaların emeklilere sunduğu promosyon ödemeleri arasında büyük bir rekabet yaşanıyor. Mevcut promosyon tutarları 8.000 TL ile 27.000 TL arasında değişiyor. Ancak gelecek Mart ayında bu rakamların 40.000 TL’ye kadar yükselebileceği konuşuluyor. Tüm detaylar haberimizde…

MEVCUT PROMOSYON TUTARLARI

Emeklilere sunulan mevcut promosyon tutarları şu şekilde sıralanıyor: En düşük promosyon 8.000 TL ile 12.000 TL arasında, en yüksek promosyon ise 25.000 TL ile 27.000 TL arasında yer alıyor. Özel bankalar, emeklileri kendi bünyelerine çekmek amacıyla yüksek promosyonlar sağlama peşinde. Mart ayında SGK ile bankalar arasında yeni bir anlaşma yapılacağı önceden bekleniyordu. Ancak son bilgiler eğer yeni bir protokol imza edilmezse, mevcut şartların devam edeceğini gösteriyor.

SGK’NIN ANLAŞMA OLUŞTURMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Eğer SGK yeni bir anlaşma yaparsa, taban promosyon rakamları yükselebilir ve bankalar arası rekabet daha da artabilir. Bu durumda, emeklilere sunulan promosyon ödemeleri, beklenen artışla beraber daha da yükseliyor. Ancak, eğer SGK herhangi bir anlaşma yapmazsa, bankalar serbest piyasa koşullarında promosyonlarını kendi belirlemeye devam edecek.

EMEKLİ MAAŞLARI VE PROMOSYONLARDAKİ ARTIŞ

2024 Mart ayında emekli maaşları 10.000 TL iken, şu an 14.469 TL seviyesine geldi. Bu artış oranı yüzde 45’i buluyor. Eğer promosyonlara da bu oran yansırsa, 5.000 TL’lik dul ve yetim promosyonu 7.500 TL’ye yükselebilir. Ayrıca, taban promosyon rakamları 12.000 TL ile 18.000 TL aralığına çıkabilir. Bankalar, şu anki 27.000 TL’lik promosyonu 40.000 TL’ye kadar çıkarabilir. Bu nedenle emeklilerin, Mart ayındaki gelişmeleri dikkatle izlemeleri gerekiyor!