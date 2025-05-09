PROSTAT KANSERİNE DİKKAT

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Cevper Ersöz, prostat kanserinin genetik yatkınlık ve yaş faktörüyle artan bir sağlık sorunu olduğunu vurguluyor. “Genetik yatkınlık taşıyan bireyler prostat kanserine karşı daha dikkatli olmalı. Bu kişiler 45 yaşından itibaren düzenli olarak PSA değerlerine baktırmalı” diyor.

GENETİK YATKINLIK VE RİSK ARTISI

Doç. Dr. Ersöz, prostat kanserinin genetik geçiş özelliklerine odaklanarak, “Ailesinde üç bireyde prostat kanseri olan veya üç nesilde prostat kanseri öyküsü bulunan kişilerde genetik yatkınlık oldukça yüksektir. Özellikle 55 yaş altı iki aile bireyinde hastalığın görülmesi bu riski daha da artırmaktadır. Bu gruptaki hastaların 45 yaşından itibaren düzenli olarak PSA testine tabi tutulmaları oldukça önemlidir. Diğer tüm erkeklerin ise 50 yaşından itibaren yılda bir defa prostat spesifik antijen (PSA) testi yaptırmaları önerilmektedir” şeklinde konuşuyor.

YAŞAM TARZI FAKTÖRLERİ

Prostat kanseri riskini artıran faktörler arasında obezite ve sigara kullanımının yer aldığını belirten Doç. Dr. Ersöz, “Metabolik sendromun bileşenlerinden özellikle bel çevresinin 102 cm’den fazla olması, obezite, hipertansiyon ve sigara kullanımı riski artırmaktadır. Bu nedenle sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, obezitenin önüne geçmek ve sigarayı bırakmak oldukça önemlidir” diye ekliyor.

ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ

PSA yüksekliği tespit edilen hastalarda ileri görüntüleme yöntemlerine başvurduklarını dile getiren Doç. Dr. Ersöz, “Eğer hastanın PSA değerleri yüksekse, yaşa bağlı prostat büyümesi veya geçirilmiş prostat enfeksiyonları bu artışa neden olabilir. Bu durumda ileri görüntüleme yöntemi olarak multiparametrik MR’ı tercih ediyoruz” ifadesinde bulunuyor. Biyopsi yöntemine de değinen Doç. Dr. Ersöz, “Prostat biyopsisinde en güvenilir yöntem MR perineal biyopsidir. Bu yöntemin enfeksiyon riskinin düşük olması ve hedef dokudan en doğru örneklemeyi sağlaması büyük bir avantajdır” şeklinde bilgi veriyor.