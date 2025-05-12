Protesto Grubu ICE Merkezini Kapatıyor

PROTESTO DÜZENLENDİ

ABD’nin New Jersey eyaletinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinin (ICE) yeni açılan merkezi önünde bir grup aktivist bir araya gelerek tesisin kapatılması için bir protesto düzenledi. Newark kentindeki ICE merkezinin önünde toplanan aktivistler, düzensiz göçmenlerin tutulduğu bu tesisin kapatılmasını ve içindeki bireylerin serbest bırakılmasını talep etti. Çoğunluğunu din adamlarının oluşturduğu bu grup, ülke genelinde gözaltında bulunan tüm düzensiz göçmenlerin salıverilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca ABD’ye sığınma talep eden herkes için sınırların açılması gerektiğini ifade etti. Protesto sırasında konuşan bazı Hristiyan din adamları, ICE merkezinde yaşananların “Tanrı’nın ilkelerini ihlal ettiğini” belirtti.

DİN ADAMLARINDAN DESTEK

Protestoya destek veren Musevi din adamları ise Yahudi toplumunun tarihin belirli dönemlerinde hayatta kalmak için sınırları yasa dışı yollarla geçmek zorunda kaldıklarını dile getirerek, günümüzdeki düzensiz göçmenlerin de benzer bir kader yaşadığını hatırlattı. Protesto sırasında sayıları 50’yi bulan din adamları, düzensiz göçmenler için zaman zaman dua etti ve ilahi söyledi. Diğer göstericiler, ABD hükümetinin göçmen politikalarını eleştiren dövizler taşıyarak “özgürlüğün çoğaltılmasını ve sınır dışı uygulamalarının azaltılmasını” talep etti.

BÜYÜKELÇİ GÖZALTINA ALINDI

Newark’taki ICE merkezinde protesto sırasında Newark Belediye Başkanı Ras J. Baraka gözaltına alındı. 9 Mayıs’ta, daha önce kendi belediyesinde açılmasına karşı olduğunu belirttiği ICE merkezini denetlemek isteyen Baraka, yanındaki yetkililerle birlikte ICE polisi ile tartışmaya girdi. New Jersey Bölge Savcı Vekili Alina Habba, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Baraka’nın izinsiz olarak ICE merkezine girdiğini ve ICE polisinin birçok uyarısını dikkate almadığını duyurdu. New Jersey’nin Demokrat Valisi Phil Murphy ise Baraka’nın haksız yere tutuklandığını belirterek, bu durumdan öfke duyduğunu ifade etti. Belediye Başkanı Baraka, daha önce kamuoyuyla bu gözaltı merkezinin faaliyet göstermek için uygun izinlere sahip olmadığını da paylaşmıştı.