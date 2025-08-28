Protesto, Meclis Üyelerini Rahatsız Etti

CHP’DEN İSTİFA EDİP AK PARTİ’YE GEÇEN MECLİS ÜYELERİ PROTESTO EDİLDİ

CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Hilal Kabasakal, Şakir Gülmez, Muharrem Özcan ve Necmettin Aka’nın, Yenikent Mahallesi Zeytindalı Parkı’nda düzenlenen Türkiye-Yunanistan Halk Oyunları etkinliğinde protesto ile karşılaştığı bildiriliyor. Aydın Denge’ye göre, etkinlik sırasında mahalleli kadınlar, özellikle Gülmez ve Özcan’a büyük tepki gösterdi. Vatandaşlar meclis üyelerine, “Tuuuu size, utanmazlar, hakkımızı helal etmiyoruz, oylarımız haram olsun.” diyerek sözlü protestolarda bulundu. Olayda, Gülmez ve Özcan’ın yanındaki diğer iki isim de protestodan olumsuz etkilendi.

MECLİS ÜYELERİ OLAYDA ŞAŞKINLIĞA DÜŞTÜ

Tanıkların ifadelerine göre, parti değiştiren meclis üyeleri olay anında ne yapacaklarını şaşırdı. Sözlü tepkilere cevap vermeden, sessiz bir şekilde bölgeden uzaklaştılar. Yaşananların meclis üyelerini derinden rahatsız ettiği ve bu protestoyu ilk defa deneyimledikleri bilgisi ulaştı. Olay anında yaşadıkları utancı dile getiren meclis üyeleri, benzer tepkilerin tekrar edilme ihtimali nedeniyle huzursuz olduklarını ifade etti. AK Parti’ye katılanlardan Muharrem Özcan’ın ise yaşananlardan dolayı oldukça üzgün olduğu öğrenildi. Özcan, “Bu gibi tepkilerin yaşanması normal. Tükürme olayı ‘Tu size’ şeklinde ifade edildi. Yüzümüze tükürük gelmedi. Öfkeli olan kadın ‘Tu size, hakkımı helal etmiyorum, oyumuz haram olsun’ dedi. Keşke böyle bir durum yaşanmasaydı.” dedi.

GÜLMEZ: “ÜZÜCÜ BİR OLAY AMA NORMAL”

Şakir Gülmez, protestoya ilişkin olarak, “Tepki gösteren mahalle sakini kadın ‘CHP’ye oy verdik ve AK Parti’ye geçtiniz, hakkımı helal etmiyorum, haram olsun.’ dedi. Cevap vermedim ve muhatap olmadım. Şahsıma yönelik bir tükürme olayı yaşanmadı. Olay anında Hilal Kabasakal ve Necmettin Aka da bulundu; ancak vatandaşlar onları tanımayınca tepkiler Özcan ile bana yapılmış gibi oldu. Üzücü bir olay, ancak bu gibi tepkilerin yaşanması normal.” şeklinde konuştu.