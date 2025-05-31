Protesto: Münster’de Aşırı Sağcıya Tepki

ALMANYA’DA AŞIRI SAĞCILIK PROTESTO EDİLDİ

Almanya’nın üniversite kenti Münster’de, aşırı sağcı “Almanya için Birlikte” grubunun gerçekleştirdiği yürüyüşe karşı binlerce kişinin katıldığı büyük bir protesto mitingi yapıldı. “Keinen Meter den Nazis. Nazilere Bir Metre Bile Yer Yok” sloganıyla düzenlenen eylemde, farklı toplumsal kesimlerden bireyler ve kuruluşlar birleşerek aşırı sağcılığa karşı ses yükseltti. Münster Ana Tren Garı civarında başlayan tartışmalı yürüyüşe yanıt olarak “Nazilere Bir Metre Bile Yer Yok” ittifakı ve Uyum Meclisi öncülüğünde kentte beş ayrı noktada karşı gösteriler düzenlendi. En yoğun katılımın olduğu protesto, Servati Meydanı’nda gerçekleşti. Yaklaşık 2000 kişinin katıldığı bu mitinge, Hamburg başta olmak üzere Almanya’nın çeşitli şehirlerinden antifaşist gruplar destek verdi.

IRKÇILIĞA KARŞI TEHDİT UYARISI

Protestolar sırasında yapılan konuşmalarda özellikle ırkçı içerikleriyle bilinen Almanya için Alternatif (AfD) partisi ve diğer aşırı sağ gruplar hedef alındı. Konuşmacılar, bu yapıların Almanya’da demokrasiyi tehdit ettiğini, toplumu kutuplaştırdığını ve ülkenin uluslararası imajına zarar verdiğini dile getirdi. Protesto boyunca sık sık atılan sloganlarda, ırkçılar, faşistler ve savaş yanlısı grupların sermaye ve silah sanayiyle olan ilişkisi vurgulandı. Katılımcılar, insan haklarına dayalı demokratik bir toplum için mücadele çağrısında bulundu.

BİRLİK VE DAYANIŞMA MESAJI VERİLDİ

Gösteriye Hamm ve Münster’deki Demokrat Türkiyeliler ile Odak Enternasyonel Kültür Merkezi de aktif destek verdi. Odak Derneği’nin yöneticileri ve üyeleri, dayanışma sağlayarak etkinlikte hazır bulundu. İttifak adına açıklama yapan Carsten Peters, “Geniş katılım ve düzenlenen çok sayıda eylem bize umut verdi. Münster bugün ırkçılara çok net ve güçlü bir mesaj gönderdi” dedi. Etkinlik süresince yoğun polis güvenliği sağlandı ve gösteriler barışçıl bir şekilde sona erdi. Gösteri sırasında bazı tartışmalar yaşanmasına rağmen polis, olaylara müdahale etmedi.