Protestoda Polise Saldıranlar Tutuklandı

PROTESTO GÖSTERİLERİNDEN GÖZALTILAR
Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleştirilen protesto gösterileri sırasında polise saldırdığı iddia edilen 15 kişi, gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin durumu, 13. Sulh Ceza Hakimliği’ne iletildi ve tutuklama talep edildi.
TUTUKLAMALAR VE ADLİ KONTROL
Bu süreçte, 15 kişiden 4’ü tutuklanırken, diğer 4 kişi ise yurtdışı çıkış yasağı ve imza verme şartıyla serbest bırakıldı. Adli kontrol kararıyla serbest kalanlar, durumu yakından takip edilen kişiler arasında yer aldı.