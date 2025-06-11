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Protestolar ABD’yi etkisi altına aldı

PROTESTOLAR ABD’DE YAYILDI

ABD’de protestolar giderek büyüyor. Washington muhabiri Rona Doğan Sural, sunucu Melis Yaşar’a bu gelişmeyi aktardı. Farklı eyaletlerde başlayan gösteriler, başkent Washington’a sıçramış durumda. Sural, Trump’ın bölgeye 2000 ulusal muhafız göndermesinin, “Bu önlem, protestoların beklenenden daha ciddi olduğunun göstergesi” sözleriyle ifade etti.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILDI

14 Haziran’daki askeri geçit töreni öncesi güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı. Sural, “Trump göstericilerin güvenliği tehdit edebileceğini düşünüyor. Bu yüzden olağanüstü önlemler alınıyor” şeklinde konuştu. Protestoların büyüklüğü ve halktaki tedirginlik dikkat çekerken, Trump ve Elon Musk arasındaki tartışmalar şu an için arka planda kalmış durumda.

PROTESTOLARIN GELECEĞİ

Sural, “LA’de protestolar olmasaydı, Trump ve Musk kavgası büyüyebilirdi. Ama şu an Trump’ın önceliği bu değil” dedi. Protestoların şu an belirli bölgelerde yoğunlaşmış olmasına rağmen, ülke geneline yayılma potansiyeli olduğunu kaydetti. Sural, “Protestoların büyüklüğü insanlarda tedirginlik yarattı. Protestolar mutlaka devam edecektir, hafta sonu daha da artacaktır” şeklinde ifade etti.

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