Protestolar Devam Ediyor, Hükümet Eleştiriliyor

CHP İSTANBUL İL YÖNETİMİNİN GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMASI PROTESTO EDİLDİ

Gençağa KARAFAZLI (RİZE) – CHP İstanbul il yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve yerine geçici bir yönetim atanması Rize’de protesto edildi. CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, yapılana tepki göstererek, “İstanbul İl Başkanlığı ile ilgili alınan karar sonrasında artık hiçbir siyasi parti, dernek, sendika, kooperatifin seçimleri güvence altında değildir. Tüm toplumsal kurumlara iktidar istediği an kayyum atayabilir. Bu durum 102 yılda inşa ettiğimiz demokrasimize vurulan en büyük darbedir” dedi.

YAĞMURA RAĞMEN TOPLANILDI

CHP Rize il örgütünün çağrısıyla yağmura rağmen merkez Memişağa Parkı’na toplanan birçok vatandaş, İstanbul il yönetiminin mahkeme kararıyla tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karşı çıktı. Eyleme katılan diğer gruplar arasında SOL Parti, EMEK Partisi, Atatürkçü Düşünce Derneği ve çeşitli vatandaşlar da yer aldı. CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, “Hiç kimse ve güç CHP’ye kayyum atayamaz, bu bir darbedir. Tüm darbelere karşı çıktığımız gibi bu darbeye de karşı çıkacağız. Dün Ankara ve İstanbul Barolarının yaptığı açıklamaya göre asliye hukuk mahkemeleri, siyasi parti kongrelerine ilişkin karar vermeye yetkili değildir” şeklinde konuştu.

HUKUK DIŞI YARGI KARARLARI

Deniz, Siyasi Partiler Kanunu uyarınca parti kongrelerinin ilçe seçim kurulu hakimi gözetiminde yapılması gerektiğini belirtti. “Söz konusu kararlar yalnızca Anayasa’nın 79. maddesi uyarınca Yüksek Seçim Kurulu tarafından kaldırılabilir. Yüksek Seçim Kurulunun kararları kesindir. Bu çerçevede, asliye hukuk mahkemelerinin verdiği iptal kararları açık bir görev gaspıdır ve yok hükmündedir” dedi.

DEMOKRASİYE VURULAN DARBELERE KARŞI MÜCADELE

Hukuk dışı yargı kararlarıyla siyasete müdahale edilmesine karşı çıktıklarını belirten Deniz, bu durumun sorumluluğunun sadece bu kararlara imza atan yargı mensuplarında değil, aynı zamanda bu müdahale ile siyasal amaçlar güdenlerde olduğunu ifade etti. “Bu durum demokrasimize vurulan en büyük darbedir. Onlar bizlere saldırdıkça bizler daha da güçlenmekteyiz. Partimizin iki kere mallarına el konulmuş, 12 Eylül Faşist darbesiyle 12 yıl kapalı kalmış, yöneticileri öldürülmüş işkencelerden geçirilmiştir” şeklinde konuştu.

Zorlu süreçlere rağmen geri adım atmadıklarını vurgulayan Deniz, “Bugün de yapılan saldırılar boşa çıkacaktır, boşa çıkartacağız. Hiç kimse bizim birliğimizi dayanışmamızı sarsamaz. Bizler partimize saldırı olduğunda dayanışmamızı en yükseğe çıkartan insanlarız. İktidar istediği an kayyum atayabilir” dedi.

Deniz, YSK’nın fiilen ortadan kalktığını ve partisinin İstanbul İl Başkanının Özgür Çelik olduğunu belirterek, “Hiç kimse bu gerçeği değiştiremez, değiştiremeyecektir. Mücadele ettiğimiz on milyonlarla ülkemizin gelecek güzel günlerini hep birlikte kuracağız. Hep birlikte başaracağız.” şeklinde konuştu.