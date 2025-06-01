Protestolar Münster’de Aşırı Sağcıya Karşı

PROTESTO MİTİNGİ BÜYÜK KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ

Almanya’nın Münster üniversite kentinde, aşırı sağcı “Almanya için Birlikte” grubunun düzenlediği yürüyüşe karşı binlerce kişi kitlesel bir protesto mitingi gerçekleştiriyor. “Nazilere Bir Metre Bile Yer Yok” sloganıyla organize edilen eylemde, toplumun çeşitli kesimlerinden bireyler ve kuruluşlar aşırı sağcılığa karşı tek ses olmuş durumda. Münster Ana Tren Garı çevresinde başlayan tartışmalı yürüyüşe karşı, “Nazilere Bir Metre Bile Yer Yok” ittifakı ve Uyum Meclisi öncülüğünde kentin farklı noktalarında beş ayrı karşı gösteri düzenleniyor. En büyük protesto ise Servati Meydanı’nda gerçekleşiyor.

SÜREKLİ DESTEKLEMEYİ HEDEFLİYORLAR

Yaklaşık 2000 kişinin katıldığı bu miting, Hamburg başta olmak üzere Almanya’nın çeşitli şehirlerinden gelen antifaşist gruplarla destekleniyor. Protestolarda yapılan konuşmalarda özellikle aşırı sağcı ve ırkçı söylemleriyle bilinen Almanya için Alternatif (AfD) partisi hedef alınıyor. Konuşmacılar, bu yapıların Almanya’da demokrasiyi tehdit ettiğini, toplumu kutuplaştırdığını ve ülkenin uluslararası itibarına zarar verdiğini vurguluyor. Yükselen sloganlarda ırkçılar, faşistler ve savaş yanlısı grupların sermaye ve silah sanayisinin destekçileri olduğu belirtiliyor. Katılımcılar ise insan haklarına dayalı demokratik bir toplum için mücadele çağrısında bulunuyor.

DAYANIŞMA VE BİRLİK MESAJI

Protestoya Hamm ve Münster’deki Demokrat Türkiyeliler ile Odak Enternasyonel Kültür Merkezi de aktif destek veriyor. Odak Derneği yöneticileri ve üyeleri, alanda hazır bulunarak birlik ve dayanışma mesajı iletiyor. İttifak adına açıklama yapan Carsten Peters, “Geniş katılım ve düzenlenen çok sayıda eylem bize umut verdi. Münster bugün ırkçılara çok net ve güçlü bir mesaj gönderdi” diyor. Etkinlik boyunca yoğun polis güvenliği sağlanırken, gösteriler barışçıl bir şekilde sona eriyor. Gösteri sırasında bazı tartışmalar görünse de, polis olaylara müdahale etmiyor.