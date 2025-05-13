Protokol İmzalandı, MESEM’ler Öğrencileri Destekleyecek

GÖRÜŞMELER VE İMZALAR

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İEOSB) ve Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) ile Çiğli MESEM, Bornova MESEM ve Kemalpaşa MESEM arasında sanayicileri ve Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencilerini buluşturmak amacıyla protokol imzalandı. Törende konuşan İEOSB Başkan Vekili Cem İnam, “MESEM sanayide ara eleman sorununa doğru çözüm. OSB’ler bunun için biçilmiş kaftan” dedi.

ÖĞRENCİLER İÇİN FIRSATLAR

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı olarak eğitim veren MESEM’ler, gençlerin meslek sahibi olmasına ve sanayinin ara eleman sorununa çözüm olmaya olanak sağlıyor. Öğrencilere MESEM’i tanıtmak, güvenilir işletmelerle bir araya getirmek amacıyla Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün öncülüğünde protokol imzalandı. Protokol töreninde, İEOSB Başkan Vekili Cem İnam, KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Erol Diren, Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tahir Büdün ve ilgili MESEM müdürleri yer aldı.

DOĞRU MODEL YAKLAŞIMI

Cem İnam, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nin sanayi bölgesinde bulunan iki MESEM’den birine ev sahipliği yaptığını belirterek, “MESEM ara eleman sorununa doğru çözüm, doğru model. Mezun olan bir öğrencinin hayatı boyunca kendi mesleğini yapacağı şekilde bu modelin eğitim sürecine kurgulanması gerekiyor. Bunun başında doğru yönlendirme ve sosyal yönde gelişim eğitimleri gelmeli” dedi.

GELECEK İÇİN PLANLAR

KOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Erol Diren, “Ara eleman eksikliği konusunda kendi çapımızda çalışmalar yapıyoruz. Mezunlarımızın yüzde 50’si işletmelerimizde çalışmaya başladı” diyerek MESEM’in aradıkları elemanları bulabilecekleri bir platform sağladığını aktardı. Ayrıca, bölgelerinde bir MESEM kurmayı planladıklarını belirtti.

GENÇLERİ MESEM’LERLE BULUŞTURMAK

Bayraklı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Tahir Büdün, 8’inci sınıftan mezun olan ve akademik başarı göstermeyen öğrencilerin MESEM’lere yönlendirilmesinin önemini vurgulayarak, “450 öğrenciyi MESEM ve firmalarımızla buluşturmayı amaçlıyoruz” dedi. Bu protokolün, öğrencilere meslek edinme imkanı sunacağına dikkat çekti.

ARTAN İLGİ

Çiğli MESEM Müdürü Yusuf Vural, son iki yılda MESEM’deki öğrenci sayısının yüzde 200 arttığını ifade etti. “Şu an 1.717 öğrencimiz var. MESEM’lere artan ilgi, sanayi ve MESEM arasında kurulan ilişkinin bir sonucu. Protokol ile bu farkındalığın artacağını düşünüyoruz” dedi. Öğrencilerin iş bulma imkanını artırarak işverenlerin aradıkları elemanı yetiştirmelerine yardımcı olacağına inanıyor.