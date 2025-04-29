PsG 1970’te Kuruldu, Şampiyonlar Ligi Yok

PARİS SAINT-GERMAIN’İN KURULUŞU VE BAŞARILARI

1970 yılında Fransa’nın Paris şehrinde kurulan Paris Saint-Germain, kısaca PSG, Fransa’nın en yüksek lig seviyesi olan Ligue 1’de mücadele ediyor. Takımın ev sahipliği yaptığı stadyum ise Prensler Parkı olarak bilinmektedir.

İLK ŞAMPİYONLUKLAR VE ŞAMPİYONLUK REKORLARI

Kuruluşunun ardından PSG, 1982 yılında ilk büyük başarısını Fransa Kupası’nı kazanarak göstermiş, 1985-86 sezonunda ise Ligue 1’deki ilk şampiyonluğunu elde etmiştir. 1974 yılından bu yana Ligue 1’de yer alan PSG, toplamda 13 kez Ligue 1 şampiyonluğu, 15 kez Coupe de France şampiyonluğu, 9 kez Coupe de la Ligue, 13 kez Trophée des champions şampiyonluğu, 1 kez Ligue 2 şampiyonluğu, 1 kez UEFA Kupa Galipleri Kupası ve 1 kez UEFA Intertoto Kupası kazanmış bir takımdır.

EUROPA’DAKİ YERİ VE ŞAMPİYONLAR LİGİ DURUMU

PSG, Fransa’daki en başarılı üç kulüpten biri olarak tanınmakta ve Avrupa’daki üç büyük UEFA turnuvasından birini kazanma başarısını gösteren (Marsilya ile) iki Fransız kulübünden biridir. Ancak, PSG’nin henüz hiç Şampiyonlar Ligi kupası bulunmamaktadır.