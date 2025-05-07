Psg, Arsenal’ı 2-1 Yendi

PSG’NİN KAZANDIĞI MAÇ

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Fransa’nın PSG takımı, Premier Lig ekibi Arsenal’i kendi sahasında ağırladı. Parc des Princes Stadyumu’nda gerçekleştiren bu müsabakayı Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer yönetti. Zwayer’in yardımcıları Robert Kempter ve Christian Dietz oldu. İki takım da maçın ilk 25 dakikasında pozisyon bulsalar da gol atmayı başaramadı.

FABIAN RUIZ’İN GOLÜ VE PENALTI FIRSATI

27’nci dakikada PSG, öne geçti. Sol kanattan yapılan serbest vuruşta Arsenal savunması topu uzaklaştıramadı. Ceza sahası çizgisi üzerinde topa sahip olan Fabian Ruiz, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve bu gol, kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi golü oldu. İlk yarının devamında tempolu geçen futbol, golle sonuçlanmadı ve takımlar devreye PSG’nin 1-0’lık üstünlüğüyle girdi.

66’ncı dakikada PSG, penaltı kazandı. Hakimi’nin şutunun Arsenal savunmasının eline çarpması sonrası VAR incelemesi ile hakem penaltı noktasını gösterdi. 69’uncu dakikada penaltı atışını kullanan Vitinha, kaleci Raya tarafından kurtarıldı. Ancak 72’nci dakikada PSG, farkı 2’ye çıkardı. Kvaratskhelia’nın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topta Dembele, topu Hakimi’ye aktardı ve Hakimi’nin şutu ağlarla buluştu: 2-0.

ARALIKTA ARSENAL’İN CEVABI

Arsenal, Saka ile maçta farkı 1’e indirdi. Sol kanattan yapılan atakta Trossard’ın ceza sahasına gönderdiği top, Saka’nın önüne düştü. Saka, kaleciyi çalımlayarak ağlara gönderdi: 2-1. Geri kalan dakikalarda başka gol olmadı. PSG, Arsenal’i 2-1 mağlup ederek toplamda 3-1’lik üstünlük sağladı ve finale adını yazdırdı. PSG, 2019/20 sezonunda da finale yükselmiş ancak Bayern Münih’e 1-0 yenilmişti. UEFA Şampiyonlar Ligi finali, 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya’nın Münih şehrindeki Allianz Arena’da oynanacak.