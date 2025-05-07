Psg, Arsenal’ı 2-1 Yendi. Finale Yükseldi

PSG, FİNALE YÜKSELDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint-Germain (PSG), Arsenal’ı 2-1 yenerek finale yükseldi ve Inter’in rakibi oldu. Avrupa’nın en prestijli kulüp turnuvasının yarı final rövanşında PSG, Parc des Princes’te İngiltere temsilcisi Arsenal’ı ağırladı. Maçın başlama düdüğünün ardından Arsenal, oyuna iyi bir giriş yaptı ancak golü atan taraf ev sahibi ekip PSG oldu. 27. dakikada Fabian Ruiz’in kaydettiği golle PSG, 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

SON DAKİKALARA DAMGA VURAN GOLLER

İkinci yarıda 69. dakikada PSG, Vitinha ile bir penaltı atışından yararlanamadı. Ancak bu fırsatın ardından 72. dakikada Achraf Hakimi sahneye çıkarak, takımının farkı ikiye çıkardığı golü atarak durumu 2-0 yaptı. Arsenal, 76. dakikada Bukayo Saka’nın kaydettiği golle durumu 2-1’e getirmeyi başardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca PSG, karşılaşmayı 2-1 kazanarak finale adını yazdırdı.

FİNAL MAÇI TARİHİ VE YERİ

Paris ekibi, deplasmandaki ilk maçı da 1-0 kazanarak finale yükselmiş oldu. Şimdi, “Devler Ligi” finalinde PSG ile Inter karşı karşıya gelecek. Final maçı, 31 Mayıs Cumartesi günü Almanya’nın Münih şehrindeki Allianz Arena’da oynanacak.