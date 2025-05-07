Psg, Arsenal’i 2-1 yenerek finale yükseldi

PSG, FİNALE YÜKSELDİ

Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Arsenal’i 2-1 yenerek finale yükseldi. PSG, finalde Inter ile mücadele edecek.

MAÇIN DETAYLARI

Fransız ekip PSG, yarı final rövanşında İngiliz temsilcisi Arsenal’i kendi sahasında ağırladı. 27. dakikada Fabian Ruiz’in attığı golle ev sahibi ekip 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı bu üstünlükle bitirdi. 66. dakikada PSG penaltı kazandı. VAR incelemesinin ardından hakem Felix Zwayer tarafından verilen penaltıda Vitinha’nın vuruşu kaleci Raya tarafından kurtarıldı. Ancak 72. dakikada Achraf Hakimi’nin golüyle PSG farkı 2’ye çıkardı. 76. dakikada Arsenal’dan Saka, skoru 2-1’e getirdi. Maçın ilerleyen bölümlerinde her iki takımın çabaları sonuç vermedi ve PSG sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

DAHA ÖNCEKİ MAÇTA DA GALİP GELDİ

İlk maçı da 1-0 kazanan PSG, finale adını yazdırarak Inter’in rakibi oldu. Devler Ligi’nde final karşılaşması 31 Mayıs Cumartesi günü Münih Arena’da gerçekleşecek.