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Psg Arsenal Maç Özeti İzle!

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE HEYECAN DEVAM EDİYOR

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan kaldığı yerden sürüyor. Futbolseverler, PSG ve Arsenal arasındaki maçı kaçıranlar için geniş maç özeti ile karşılaşmanın önemli anlarını izlemek istiyor. Özellikle “PSG Arsenal maçı özeti izle!” araştırması, maçın detaylarına ulaşmak isteyenler tarafından yapılıyor. Peki, bu karşılaşma ne sonuçla bitti ve golleri kimler attı?

MAÇ SONUCU VE ÖNEMLİ ANLAR

Maç, PSG ve Arsenal takımları arasında 0-0 eşitlikle sona erdi. Futbolseverler, geniş özet ve maçın önemli anlarına ulaşabilmek için haberimizin detaylarını kontrol edebilir. Ayrıca, PSG Arsenal maç özetini izlemek için TRT Spor’un YouTube kanalında yer alan özet bölümünden faydalanabilirsiniz. Maç, TRT 1 kanalında canlı olarak yayınlandı. İyi seyirler!

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