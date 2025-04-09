Psg Aston Villa Maç Özeti İzleyin!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI DEVAM EDİYOR

Şampiyonlar Ligi’ndeki heyecan PSG ve Aston Villa arasında oynanan maçla sürüyor. Futbolseverler, bu karşılaşmayı kaçıranlar için geniş bir maç özeti ile önemli anları izleme fırsatını arıyor. PSG Aston Villa maçı özeti izlemek isteyenler, “PSG Aston Villa maçı özeti izle!” şeklinde araştırmalar yapıyorlar.

MAÇ SKORU VE GOLLER

PSG Aston Villa maçı kaç kaç bitti? Maçta golleri kim attı? Soruları, izleyicilerin merakını artırıyor. PSG Aston Villa maçı, 2-1’lik PSG üstünlüğü ile sonuçlandı. Daha fazla detay ve özet için maç sonrasında TRT Spor’un YouTube kanalına göz atabilirsiniz. Maç TRT 1’den canlı olarak yayınlandı.

GÖRÜNTÜLERE ULAŞMAK İÇİN

Maç özeti ve önemli anlar için haberimizde yer alan PSG Aston Villa özet bölümüne ulaşabilirsiniz. İyi seyirler dileriz!