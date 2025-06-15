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Psg Atletico Madrid Maçı Hangi Kanalda?

PSG ATLETİCO MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

PSG ve Atletico Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası çerçevesinde karşılaştırılacak. Bu önemli karşılaşmanın hangi kanalda yayımlanacağı ve izleme detayları büyük bir ilgiyle araştırılıyor. PSG Atletico Madrid maçı için CANLI izleme linkinin olup olmadığı ve maçı nereden izleyebileceğiniz merak ediliyor.

MAÇIN TARİHİ VE YERİ

PSG Atletico Madrid maçı, 15 Haziran Pazar günü oynanacak ve saat 22:00’de başlayacak. Maç, Kaliforniya eyaletinin Pasadena şehrinde bulunan Rose Bowl Stadyumu’nda gerçekleştiriliyor. İlgili tüm futbol severler, PSG ile Atletico Madrid arasındaki bu çekişmeli mücadeleyi merakla bekliyor.

BİR DİĞER MAÇ İLE BAĞLANTILI YAYIN DETAYLARI

Öte yandan, Bayern Münih ile Auckland City arasında oynanacak FIFA Kulüpler Dünya Kupası maçı, TRT Spor kanalından canlı olarak izlenebilecek. Bu durum, futbolseverlerin ilgisini çekiyor ve çeşitli maç yayınlarıyla birlikte, PSG Atletico Madrid karşılaşması öncesi heyecanı artırıyor.

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