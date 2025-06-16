Psg, Atletico’yu 4-0 Yendi

MAÇIN SONUCU VE GOLLER

FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu ilk karşılaşmasında, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Paris Saint-Germain ile Atletico Madrid mücadele etti. Maç, Rose Bowl stadyumunda gerçekleşti ve PSG, 4-0’lık net bir galibiyetle sahadan ayrıldı. PSG’nin gollerini; 19. dakikada Fabian Ruiz, 45+1. dakikada Vitinha, 87. dakikada Senny Mayulu ve 90+7. dakikada penaltıdan Kang-In Lee attı.

Atletico Madrid’de Julian Alvarez’in 58. dakikada attığı gol, VAR incelemesi sonrası faul gerekçesiyle iptal oldu. Ayrıca, İspanyol ekip 78. dakikada Clement Lenglet’in kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamladı. Bu sonuçla PSG, turnuvaya 3 puanla giriş yaparken, Atletico Madrid ilk maçında puan elde edemedi.

Grubun bir sonraki karşılaşmasında PSG, Botafogo ile karşı karşıya gelecek. Atletico Madrid ise MLS ekiplerinden Seattle Sounders ile 3 puan mücadelesi verecek. Bu maçlar, takımların turnuvadaki ilerleyişi açısından büyük önem taşıyor.