Psg Finale Yükseldi, Arsenal Elendi

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ YARI FİNAL RÖVANŞI

Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Arsenal ile karşılaştı. İlk maçı 1-0 kazanan PSG, Parc des Princes’de oynanan rövanş maçında da 2-1’lik bir galibiyet elde etti.

GALİBİYETİ GETİREN GOLLER

Maçta PSG’nin gollerini 29. dakikada Fabian Ruiz ve 72. dakikada Achraf Hakimi attı. Arsenal’in tek golü ise 76. dakikada Bukayo Saka’dan geldi. Ev sahibi takımda Vitinha, 69. dakikada kullandığı penaltı atışında kaleci Raya’yı geçemedi.

FİNALE YÜKSELİŞ

Bu sonuçla beraber PSG, adını finale yazdırarak, Barcelona’yı eleyen İtalyan kulübü Inter’in rakibi oldu. Final maçı 31 Mayıs 2025 tarihinde Almanya’nın Münih şehrindeki Allianz Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.