Psg Harika Oynadı, Maçı Kazandı

PSG TARAFINDAN TARİHİ BAŞARI

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Inter’i 5-0 mağlup ederek kupayı kazanan PSG’nin teknik direktörü Luis Enrique, “Takımım harikaydı. Rakibe nefes aldırmadılar. Maçta kontrol bizdeydi.” şeklinde görüş bildirdi. Maç sonrasında gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Enrique, PSG’nin kulüp tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi kupasını elde ettiğini vurgulayarak, oyuncularını finalde gösterdiği başarıları için tebrik etti.

FRANSIZ GENCİN KAZANDIĞI BAŞARI

Finalde 2 gol atarak maçın oyuncusu seçilen 19 yaşındaki Fransız futbolcu Desire Doue de “Çok iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Harika bir teknik direktörümüz var. Kupaları kazanmaya devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu. Genç futbolcunun performansı, PSG’nin tarihi zaferinde önemli bir rol oynadı.

INTER’DEN HAYAL KIRIKLIĞI

Maçta mağlup duruma düşen Inter’in teknik direktörü Simone Inzaghi, “PSG maçı kazanmayı hak etti. Hayal kırıklığına uğradık. Bu akşamki maçta iyi oynamadık. PSG bize çok baskı uyguladı. Takım oyuncularımın bugüne kadar başardıklarından dolayı gurur duyuyorum.” şeklinde bir değerlendirme yaptı. Inzaghi, “Bu akşamki mağlubiyet bizi çok üzdü. İstanbul’daki final mağlubiyetimiz de bizi çok üzmüştü. Bu finalde mağlup olmayı hak ettik.” ifadelerini de ekledi.

SÖZLERİNDE TARAFTARLARA ÜZGÜNLÜK VURGUSU

Son 3 yılda iki finalde mücadele eden ve her iki finali de kaybeden Inter, maça gelen taraftarlarını üzdüklerini belirten Inzaghi, “Şu an çok üzgünüz. Bu akşam finali kazanmayı hak eden takıma yenildik.” dedi. Bu ifadeler, takımın taraftarlarına duyduğu bağlılığı ve onların hayal kırıklığını anlama çabasını yansıtıyor.