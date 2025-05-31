Psg, İlk Kez Şampiyonlar Ligi’ni Kazandı

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİ ANLARA TANIKLIK ETTİ

2024-2025 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransız kulübü Paris Saint-Germain (PSG) tarihinde ilk kez kupayı kazanma başarısını gösterdi ve finalde en farklı galibiyet rekorunu kırdı. Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunun bu önemli karşılaşmasında Almanya’nın Münih kentindeki Allianz Arena’da İtalya temsilcisi Inter ile PSG karşılaştı. Bu iki dev kulüp daha önce resmi maçlarda birbirleriyle karşılaşmamıştı, böylelikle PSG ve Inter tarihlerinde ilk defa resmi bir rövanşta karşı karşıya geldi. PSG, Inter’i 5-0 mağlup ederek şampiyonluk ipini göğüsledi. Rohmen hakemi Istvan Kovacs, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi finali yöneten ilk hakem olma özelliğini taşıdı. PSG, bu finalde en farklı galibiyet rekorunu kırarak tarih yazdı.

FİNALDE TARİHE GEÇEN LİSTELER

Bu finaldeki en farklı galibiyetlerle ilgili olarak tarih şu şekilde kaydedildi: 2025: Paris-Inter: 5-0; 1960: Real Madrid-Eintracht Frankfurt: 7-3; 1974: Bayern Münih-Atletico Madrid: 4-0; 1989: Milan-Steaua Bükreş: 4-0; 1994: Milan-Barcelona: 4-0. Finalde birçok duygu bir arada yaşanırken, oyuncular arasında unutulmaz anlar yaşandı.

HAKAN ÇALHANOĞLU’NUN TARİHİ ÇİZGİSİ

Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 2. kez mücadele eden ilk Türk oyuncu olarak tarihe geçti. Ancak, iki finalde de mağlubiyet yaşayarak hüsrana uğradı. Daha önce İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’nda düzenlenen 2022/23 sezonu finalinde Manchester City’ye karşı kaybetmişti. Hakan, kupayı takımına kazandırmanın hayalini kurmasına rağmen yine başarılı olamadı.

PSG TARİHE GEÇTİ

PSG, Avrupa’nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda şimdiye kadar 42 farklı takımın final mücadelesi verdiğini gözler önüne sererken, 24 ekip kupayı müzesine götürmeyi başardı. Paris Saint-Germain, bu finalden zaferle ayrılarak kupayı kazanan 24. takım olarak tarihe geçti. PSG, bu başarıyla birlikte ilk kez bu prestijli kupayı müzesine almış oldu. İspanyol ekibi Real Madrid ise 15 kez bu turnuvayı kazanarak en çok zafer elde eden takım unvanını koruyor.

KUPA TARİHİ VE BAŞARILAR

İspanyol ekipleri toplamda turnuvayı 20 kez kazanırken, İngiliz ekipleri ise 15 kez zafere ulaştı. Real Madrid 15, Milan 7, Liverpool ve Bayern Münih 6’şar, Barcelona 5, Ajax 4, Manchester United ve Inter 3’er, Benfica, Juventus, Chelsea, Nottingham Forest ile Porto ise ikişer, PSG, Manchester City, Aston Villa, Borussia Dortmund, Celtic, Kızılyıldız, Feyenoord, Hamburg, Olimpik Marsilya, PSV ve Steaua Bükreş de birer kez bu kupayı kazanan ekipler arasında kendine yer buldu.