Psg, Inter’i 2-0 mağlup etti

FİNAL MAÇINDA PSG ÖNE GEÇİYOR

Uefa Şampiyonlar Ligi finalinde Münih’te gerçekleşen heyecan dolu karşılaşmada PSG, Inter ile mücadele etti. Paris Saint-Germain, maçın 20. dakikasında skoru 2-0’a yükseltmeyi başardı.

GENÇ OYUNCUDAN TARİHİ GOL

Fransız takımı, 12. dakikada Inter’in eski futbolcusu Achraf Hakimi’nin attığı golle öne geçti. Baskın oyununu devam ettiren PSG, 20. dakikada genç yetenek Desire Doue ile durumu 2-0 yaptı. 19 yaşındaki Doue, bu golüyle UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde gol atan en genç 3. futbolcu olmayı başardı.