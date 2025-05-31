Psg, Inter’i 5-0 mağlup etti

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNE DAMGA VURAN PSG

Paris Saint Germain ile Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Allianz Arena’da bir araya geldi. Maçın hakemliğini Romanya Futbol Federasyonu’ndan Istvan Kovacs üstlendi. Kovacs’ın yardımcıları Mihai Marica ve Ferencz Tunyogy oldu. Karşılaşmaya daha hızlı başlayan ekip PSG oldu. Fransız takım, 12’nci dakikada Hakimi ve 20’nci dakikada Doue’nin attığı gollerle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

PSG İKİNCİ YARIDA FARKI AÇTI

Mücadelenin ikinci yarısında da etkileyici oyununu sürdüren PSG, 63’üncü dakikada Doue, 73’üncü dakikada Kvaratskhelia ve 86’ncı dakikada Mayulu ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 5-0’lık net bir skorla galip ayrıldı.

HAKAN ÇALHANOĞLU’NUN PERFORMANSI

İtalyan temsilcisi Inter’de 11’de sahaya çıkan Hakan Çalhanoğlu, 70 dakika boyunca formasını giydi ve 70’inci dakikada Asllani ile değişti.

PSG TARİHİNDE BİR İLK

Paris Saint Germain, tarihi boyunca ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazanmayı başardı. Geçtiğimiz sezon takımın başına geçen Luis Enrique, ekibi iki kez lig şampiyonu yapmıştı. Önceki sezon Şampiyonlar Ligi’ne yarı finalde veda eden Enrique ve öğrencileri, bu yıl Kupa 1’i kazanmayı başardı.