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Psg, Inter’i 5-0 Yendi

ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI VE NUSRET

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain, Inter’i tarihi bir skorla 5-0 mağlup ederek ilk kez şampiyonluk kupasını kaldırdı. Bu önemli başarı, Paris Saint-Germain camiasında büyük bir coşkuyla karşılandı.

NUSRET’İN GİRİŞİ ENGELLENDİ

Ünlü isim Nusret, Paris Saint-Germain’in Şampiyonlar Ligi kutlama partisine katılmak için planlanan mekana geldi. Ancak, mekanın kapısındaki güvenlik güçleri Nusret’i içeri almayarak zorla gönderdi. Bu durum, sosyal medyada geniş yankı buldu.

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