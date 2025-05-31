PSG, Inter’i 5-0 yenerek şampiyon oldu

MAÇIN TEMEL BİLGİLERİ

Stat: Allianz Arena

Hakemler: Istvan Kovacs, Mihai Marica, Ferencz Tunyogi (Romanya)

Paris Saint-Germain: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes (Dk. 78 Hernandez), Neves (Dk. 84 Zaire-Emery), Vitinha, Ruiz (Dk. 84 Mayulu), Doue (Dk. 66 Barcola), Kvaratskhelia (Dk. 84 Ramos), Dembele

Inter: Sommer, Acerbi, Pavard (Dk. 53 Bisseck (Dk. 62 Darmian), Bastoni, Dumfries, Hakan Çalhanoğlu (Dk. 70 Asllani), Mkhitaryan (Dk. 62 Augusto), Barella, Dimarco (Dk. 53 Zalewski), Thuram, Martinez

MAÇIN GOLLERİ VE ÖNEMLİ ANLARI

Goller: Dk. 12 Hakimi, Dk. 20 ve Dk. 63 Doue, Dk. 73 Kvaratskhelia, Dk. 87 Mayulu (Paris Saint-Germain)

Sarı kartlar: Dk. 56 Zalewski, Dk. 58 Simone Inzaghi (Teknik direktör), Dk. 69 Thuram, Dk. 71 Acerbi (Inter), Dk. 64 Doue, Dk. 90 Hakimi (Paris Saint-Germain)

Uefa Şampiyonlar Ligi finalinde, İtalya’nın temsilcisi Inter’i 5-0 yenen Fransız takımı Paris Saint-Germain (PSG), şampiyonluğa ulaştı. Finalin ikinci yarısının ilk ciddi atak girişimi 50. dakikada PSG’den geldi. Kvaratskhelia’nın ceza sahasındaki vuruşu auta gitti. 58. dakikada Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, hakeme yaptığı itirazdan dolayı bir sarı kart gördü.

MAÇIN ÇÖZÜMÜ VE SONUÇLAR

63. dakikada Vitinha’nın asistini değerlendiren Doue, maçtaki ikinci golünü attı ve bu golle takımının da üçüncü golünü kaydetti. Gol sevinci sırasında formasını çıkardığı için 65. dakikada sarı kart ile cezalandırıldı. 70. dakikada milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu oyundan alındı. 73. dakikada Dembele’nin pasıyla Kvaratskhelia, takımının dördüncü golünü attı. 87. dakikada ise oyuna giren Mayulu, 3 dakika sonra skoru 5-0’a taşıdı. PSG, bu karşılaşmayı 5-0’lık net bir skorla kazandı ve kupayı müzesine götürdü.