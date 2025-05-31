Psg, Inter’le Finalde 2-0 Önde

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE İLK YARI SONUCU

Stat: Allianz Arena

Hakemler: Istvan Kovacs, Mihai Marica, Ferencz Tunyogi (Romanya)

Psg: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Kvaratskhelia, Dembele

Inter: Sommer, Acerbi, Pavard, Bastoni, Dumfries, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Barella, Dimarco, Thuram, Martinez

Goller: Dk. 12 Hakimi, Dk. 20 Doue (Psg)

PSG İLK YARIDA ÜSTÜN OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde PSG, Inter’e karşı ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. Almanya’nın Münih şehrindeki Allianz Arena’da gerçekleşen bu kritik karşılaşmada Avrupa futbolunun önde gelen iki kulübü, PSG ve Inter, tarihlerinde ilk kez resmi bir maçta buluştu. Inter’in kadrosunda yer alan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ilk 11’de sahaya çıktı. Ayrıca, final maçı öncesinde rock grubu Linkin Park konser verdi ve PSG taraftarlarının sahneye koyduğu koreografi büyük ilgi gördü.

PSG HIZLI BAŞLADI

Karşılaşmanın 12. dakikasında PSG, Vitinha’nın ceza sahası içindeki pasında Hakimi’nin golü ile öne geçti. PSG, maçın 20. dakikasında farkı ikiye çıkardı. Dembele’nin pasında ceza sahasında topla buluşan Doue, şutunu ağlara gönderdi ve skoru 2-0 yaptı.

INTER’İN CİDDİ ATAKLARI YETERSİZ KALDI

23. dakikada Inter, Martinez’in kornerden gelen kafa vuruşu ile gol arayışında bulundu ancak top kalenin üstünden auta gitti. 37. dakikada Hakan’ın kullandığı kornerde Thuram’ın kafa vuruşu da yandan auta çıktı. İlk yarının sonuna yaklaştığımızda, 45. dakikada PSG, Kvaratskhelia’nın kafa vuruşu ile 3. gole yaklaşsa da top üstten auta çıktı. PSG, ilk yarıyı 2-0’lık avantaj ile tamamladı.