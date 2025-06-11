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Psg Kadrosunu Duyurdu, Skriniar Yok

KULÜPLER DÜNYA KUPASI KADROSU AÇIKLANDI

Kulüpler Dünya Kupası’na katılacak olan son Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, kadrosunu duyurdu. Fenerbahçe’nin sezonun devre arasında kiraladığı ve sezon sona erince Fransız ekibine geri dönen Milan Skriniar, kadroya alınmadı. Bu durum, PSG’nin yıldız savunmacı ile yollarını kesin olarak ayıracağı ihtimalini artırıyor.

PSG’NİN KADROSUNUN DETAYLARI

PSG’nin kadrosu ise şu isimlerden oluşuyor: Kaleciler: Gianluigi Donnarumma, Safonov, Arnau Tenas. Savunma oyuncuları: Hakimi, Marquinhos, Peraldo, Kimpembe, Nuno Mendes, Lucas Hernandez, Pacho, Noah Kamara. Orta saha oyuncuları: Gabriel Moscardo, Fabian Ruiz, Joao Neves, Senny Mayolo, Zaire Emery, Vitinha. Forvetler: Kvaratskhelia, Goncalo Ramos, Dembele, Desire Doue, Lee Kang-In, Barcola, Ibrahim Mbaye.

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