Psg, Ligue 1’de Angers’yi Mağlup Edecek. Monaco İle Arasında 21 Puan Fark Var. Şampiyonluk İçin Bir Puan Yeterli

PSG, ANGERS MAÇIYLA ŞAMPİYONLUĞA BİR ADIM DAHA YAKLAŞIYOR

Ligue 1’in 28. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), kümede kalma mücadelesi veren Angers’yi Parc des Princes’te ağırlıyor. Maç, TSİ 18.00’de başlayacak.

PSG’NİN ŞAMPİYONLUK İÇİN BİR PUANI YETERLİ

Ligde namağlup sezonunu sürdüren ve 71 puana ulaşan PSG, şampiyonluğu erken garantilemek için sahaya çıkıyor. Monaco’nun 21 puan gerisinde kaldığı PSG, bu maçta alacağı bir puanla 13. Ligue 1 şampiyonluğunu ilan edebilecek. Angers karşısında yenilse bile, Monaco’nun puan kaybetmesi durumunda şampiyonluk yine Paris ekibinin olacak.

MONACO’NUN BREST MAÇI KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Monaco’nun Brest ile oynayacağı karşılaşma ise yarın TSİ 20.00’de başlayacak. Bu maçın sonucu, PSG’nin şampiyonluğu erken ilan edip etmeyeceğini belirleyecek.

PSG’NİN SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Sezona Fransa Süper Kupa zaferiyle başlayan PSG, ligde şampiyonluğa çok yaklaşırken, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final ve Fransa Kupası’nda final mücadelesi veriyor. İspanyol teknik direktör Luis Enrique yönetimindeki ekip, bu sezon gösterdiği performansla büyük beğeni topluyor.