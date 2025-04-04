Psg, Ligue 1’de Şampiyonluğa Yaklaştı

PSG, ANGERS MAÇIYLA ŞAMPİYONLUĞA BİR ADIM DAHA YAKLAŞIYOR

Ligue 1’in 28. haftasında lider PSG, kümede kalma mücadelesi veren Angers’yi Parc des Princes’te karşılayacak. İspanyol teknik direktör Luis Enrique yönetimindeki ekip, sezon boyunca gösterdiği performansla dikkat çekiyor ve ligde namağlup serisini sürdürüyor.

ŞAMPİYONLUK İÇİN BİR PUAN YETERLİ

PSG, en yakın rakibi Monaco’nun 21 puan önünde ve şampiyonluğa bir adım uzaklıkta. Angers karşılaşmasında alınacak bir puan, Paris ekibinin 13. lig şampiyonluğunu garantilemesi için yeterli olacak. Eğer PSG maçı kaybederse, Monaco’nun Brest karşısında puan kaybetmesi durumunda yine şampiyonluk kesinleşecek.

MONACO MAÇI YARIN SAHALANACAK

Brest ile Monaco arasındaki karşılaşma, yarın TSİ 20.00’de oynanacak. PSG, sezona Fransa Süper Kupa zaferiyle başlamıştı ve şimdi ligde şampiyonluğun yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final ve Fransa Kupası’nda final hedefliyor.