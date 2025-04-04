Psg, Ligue 1’de Şampiyonluğa Yaklaştı. Monaco İle Fark 21 Puan. Angers Maçı Saat 18.00’de

PSG, LİG ŞAMPİYONLUĞU İÇİN ANGERS MAÇINA ÇIKIYOR

Ligue 1’in 28. haftasında lider Paris Saint-Germain (PSG), kümede kalma mücadelesi veren Angers’yi Parc des Princes’te ağırlayacak. Maç TSİ 18.00’de başlayacak.

PSG ŞAMPİYONLUK İÇİN BİR PUAN YETERLİ

Bu sezon ligde namağlup bir performans sergileyen ve 71 puana ulaşan PSG, erken şampiyonluk için sahaya çıkıyor. En yakın takipçisi Monaco’nun 21 puan gerisinde bulunan Paris ekibi, Angers karşısında alacağı bir puanla 13. Ligue 1 şampiyonluğunu garantileyecek.

MONACO’NUN SONUCU DA PSG’NİN ŞAMPİYONLUĞUNU ETKİLEYEBİLİR

Eğer PSG Angers’ye yenilirse, Monaco’nun Brest karşısında puan kaybetmesi durumunda Paris ekibi yine şampiyon olacak. Monaco-Brest maçı ise yarın TSİ 20.00’de oynanacak.

PSG SEZONA ÇOKLU HEDEFLERLE DEVAM EDİYOR

Sezona Fransa Süper Kupa zaferiyle başlayan PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final, Fransa Kupası’nda ise final oynayacak. Teknik direktör Luis Enrique yönetimindeki ekip, bu sezon hem ligde hem de Avrupa’da iddiasını sürdürüyor.