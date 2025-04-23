PSG, Nantes ile 1-1 berabere kaldı

PSG’NİN NANTES DEPLASMANI

Fransa Ligue 1 29. haftasında şampiyon takım PSG, Nantes ile karşı karşıya geldi. Stade de la Beaujoire’de gerçekleşen bu mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Maçta ilk gol, 33. dakikada PSG’nin oyuncusu Vitinha’dan geldi ve bu golle birlikte ilk devre PSG’nin avantajı ile sona erdi.

İkinci yarıda heyecan devam etti ve 83. dakikada Douglas Augusto, skoru 1-1’e getirerek maça dengeyi sağladı. Karşılaşmanın geri kalan kısmında başka gol olmaması sonucu karşılaşma bu skorla tamamlandı. Böylece PSG’nin ligdeki 10 maçlık galibiyet serisi sona ermiş oldu.

LİGDEKİ DURUM VE GELECEK MAÇLAR

Ligde lider durumda olan PSG, 78 puana sahipken, Nantes ise 31 puanla düşme hattının 4 puan üzerinde 14. sırada bulunuyor. Önümüzdeki hafta PSG, sahasında Nice’i ağırlayacak. Nantes ise evinde Toulouse’u konuk edecek.