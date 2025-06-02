Psg’nin Şampiyonluğu Olaylara Sebep Oldu

Paris’te olaylar devam ediyor

Fransa’nın Paris Saint-Germain (PSG) takımı UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazanmasının ardından başkent Paris’te dün gece de olaylar yaşandı. Paris polisi, Pazar’dan Pazartesi’ye bağlayan gece 79 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Taşkınlık yapan grupların kentin çeşitli bölgelerinde toplandığı, bazı grupların şehir otobanını barikatlarla kapattığı, diğerlerinin ise Champs-Elysees bulvarında havai fişekler fırlattığı ve mağazalara saldırmaya çalıştığı belirtildi.

Şampiyonluk kutlamaları sırasında birçok kişi gözaltına alındı

Cumartesi günü, Almanya’nın Münih kentinde gerçekleşen finalde, PSG İtalyan ekibi Inter Milan’ı 5-0’lık skorla mağlup ederek Şampiyonlar Ligi’nin sahibi oldu. Şampiyonluk sonrası Paris’te on binlerce taraftar futbolcuları karşılamak için toplandı. Taraftarlar, PSG oyuncularının otobüsle geçişini izlerken, kutlamalar takımın iç saha maçlarını oynadığı Parc des Princes’de devam etti.

Olaylar derinleşti

PSG’nin Şampiyonlar Ligi zaferinin ardından Cumartesi’yi Pazar’a bağlayan gece yapılan kutlamalar sırasında Fransa’nın farklı bölgelerinde olaylar çıktı. Toplamda 560’tan fazla kişi gözaltına alındı ve bunların yaklaşık 500’ü Paris’te gerçekleşti. Polis, olaylara müdahale etmek için tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı. Yaklaşık 5 bin 400 polis memurunun olaylarda görev almasından rağmen bazı mağazalar yağmalandı, vitrin camları kırıldı ve kiralık bisikletler ateşe verildi. PSG’nin zaferi, Fransa’da iki ölümle gölgelendi. Dax kentindeki kutlamalarda 17 yaşında bir genç bıçaklanarak yaşamını kaybetti. Ayrıca, Paris’teki bir trafik kazasında motosiklet ile aracın çarpışması sonucu genç bir erkek hayatını kaybetti.