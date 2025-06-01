Psg Şampiyon Olduktan Sonra Olaylar Patlak Verdi

KUTLAMALAR SONRASI OLAYLAR

Fransız futbol takımı Paris Saint-Germain (PSG) UEFA Şampiyonlar Ligi’nde şampiyon olduktan sonra Fransa’da meydana gelen olaylar sonucunda bıçaklanan 17 yaşındaki bir genç ile aracın çarptığı 20 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti. 559 kişi gözaltına alındı. PSG, finalde İtalya’nın Inter takımını 5-0 mağlup ederek bu başarıyı elde etti. Takımın zaferinin ardından Paris’in sembolü Eyfel Kulesi, PSG’nin renkleriyle ışıklandırıldı.

TARAFTARLARIN COŞKUSU

Paris sokaklarında ve Parc des Princes Stadyumu çevresinde PSG taraftarları, takımlarının zaferini coşku ve havai fişeklerle kutladı. Ancak kutlamalar sırasında sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, polisin kalabalığı dağıtmak için biber gazı ve copla müdahalede bulunduğu görüldü. Stadyum çevresindeki bazı barikatlar ve en az bir araç ateşe verildi, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Taraftarların polisten kaçmak için güvenlik şeridini aşarak yola atladıkları tespit edildi.

GÖZALTILAR VE YARALILAR

PSG’nin zaferini kutlamak üzere Şanzelize Caddesi’ne yönelen taraftarlar, banliyö treni istasyonunda izdihama neden oldu. İçişleri Bakanlığı, kutlamalar sonrası çoğunluğunun başkent Paris’te olduğu belirtilerek 559 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınanlardan 254’ü tutuklandı. BFMTV’nin polis kaynaklarından aldığı bilgiye göre, kutlamalarla bağlantılı olaylarda 7 itfaiye görevlisi, 22 polis ve yaklaşık 200 sivil yaralandı.

KAZALAR VE KAYIPLAR

Şampiyonluk kutlamaları sırasında yaşanan olaylarda iki kişi hayatını kaybetti. Landes vilayetine bağlı Dax’taki kutlamalarda bıçaklanan 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve polisin katil zanlısını yakalama çalışmaları sürüyor. Paris’in 15. bölgesinde kutlamalar esnasında skuter kullanan kadına bir aracın çarpması sonucu 20 yaşındaki kadın da yaşamını yitirdi.