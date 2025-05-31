PsG Tarihinde İlk Şampiyonluk Saldı

UCL FİNALİNDE PSG FARKLI GALİBİYETLE ŞAMPİYON OLDU

Paris Saint-Germain ile Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya geldi. Almanya’nın Münih şehrindeki Allianz Stadyumu’nda gerçekleşen bu mücadelede PSG, sahadan 5-0’lık skorla galip ayrılarak kupayı kazanmayı başardı. Bu sonuç, PSG’nin Şampiyonlar Ligi tarihindeki en farklı final galibiyeti oldu.

BAŞARILI FUTBOLCULAR GÖZ DOLDURDU

Paris Saint-Germain’in zaferini getiren goller, 12. dakikada Achraf Hakimi, 20 ve 63. dakikada Desire Doue, 73. dakikada Khvicha Kvaratskhelia ve 86. dakikada Senny Mayulu’nun ayaklarından geldi. 19 yaşındaki Doue, ilk golünde asist yaparak 2 gol ve 1 asistle parlayan bir performans sergiledi. Ayrıca, bu mücadelede gol atan en genç üçüncü futbolcu unvanını elde etti.

HAKAN ÇALHANOĞLU TARİHE GEÇTİ

Bu sonuçla Paris Saint-Germain, zorlu bir sezonun ardından Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez mutlu sona ulaştı. Inter’de forma giyen milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, başladığı ilk 11’de 70 dakika mücadele etti. Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde iki kez mücadele eden ilk milli futbolcu olarak tarihe geçti. 2022-2023 sezonunda İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan finalde Manchester City’ye karşı yenilerek, bir kez daha finalde kaybetti.