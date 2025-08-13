Psg Tottenham Maç Özeti Yayında!

Haberler

Süper Kupa’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. PSG ile Tottenham arasındaki maçı kaçıran futbolseverler, geniş maç özeti aracılığıyla maçın önemli anlarını izlemek istiyor. Maç özeti izlemek isteyenler “PSG Tottenham maçı özeti izle!” şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki, PSG Tottenham maçı ne sonuçlandı ve golleri kim attı?

Çeşitli platformlarda “YouTube PSG Tottenham Süper Kupa maç özeti!” ifadesiyle öne çıkan özet videoları, futbol severlere sunuluyor. PSG Tottenham maçında, PSG 1-0’lık skorla galip gelerek maçı tamamladı. Maçın geniş özeti ve öne çıkan anları, haberimizde bulunan PSG Tottenham özet bölümünde yer alıyor. İyi seyirler dileriz!

PSG Tottenham maç özetini izlemek isteyenler, maçın ardından Bein Sports YouTube kanalından bu heyecanı yaşayabilir. Maçın canlı yayını da Bein Sports’ta gerçekleştirildi.

