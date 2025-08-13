Psg Tottenham Maçı Devam Ediyor

MAÇ SKORU VE GÖRÜNTÜLER

PSG ve Tottenham arasındaki maçta, mevcut skor 1-0’lık bir avantajla Tottenham’ın lehine devam ediyor. Maç, heyecan dolu anlara sahne oluyor ve fanatikler takımlarının performansını canlı olarak görüntülemek için büyük bir ilgi gösteriyor.

CANLI YAYIN VE DETAYLAR

Bu mücadeleyi TRT 1 ekranlarından izleyebilirsiniz. Mücadele, futbolseverler için önemli bir not olarak kaydedilmiş durumda. Tottenham’ın bulduğu golle maçı ele geçirmesi, PSG’nin karşı ataklar için çaba sarf etmesine neden oluyor.

PSG Tottenham karşılaşması bu akşam saat 22.00 itibariyle başlamıştı. Oyunun yapıldığı yer ise Udine’deki Bluenergy-Stadio Friuli Stadyumu olarak biliniyor. Seyirciler, iki güçlü takımın kapışmasını büyük bir heyecanla takip ediyor.