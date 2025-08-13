Psg Tottenham Maçı Devam Ediyor

Haberler

PSG ve Tottenham arasındaki maçta, mevcut skor 1-0’lık bir avantajla Tottenham’ın lehine devam ediyor. Maç, heyecan dolu anlara sahne oluyor ve fanatikler takımlarının performansını canlı olarak görüntülemek için büyük bir ilgi gösteriyor.

Bu mücadeleyi TRT 1 ekranlarından izleyebilirsiniz. Mücadele, futbolseverler için önemli bir not olarak kaydedilmiş durumda. Tottenham’ın bulduğu golle maçı ele geçirmesi, PSG’nin karşı ataklar için çaba sarf etmesine neden oluyor.

PSG Tottenham karşılaşması bu akşam saat 22.00 itibariyle başlamıştı. Oyunun yapıldığı yer ise Udine’deki Bluenergy-Stadio Friuli Stadyumu olarak biliniyor. Seyirciler, iki güçlü takımın kapışmasını büyük bir heyecanla takip ediyor.

Adalet Bakanı Tunç, Duran ile görüştü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile dijitalleşme ve dezenformasyonla mücadele üzerine etkili bir toplantı yaptı.
Karatay’da Yaya Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti

Konya'nın Karatay ilçesinde 65 yaşındaki Hasan Bülbül, bir ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Polis, sürücünün kimliğini tespit etmek için soruşturma başlattı.

