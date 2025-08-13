Psg Tottenham Maçı Hangi Kanalda?

Haberler

PSG TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

PSG Tottenham maçı için heyecan dorukta. UEFA Süper Kupa karşılaşmasına saatler kaldı ve futbolseverler, maçın hangi kanaldan yayınlanacağını merak ediyor.

CANLI YAYIN BİLGİLERİ

PSG Tottenham maçı, TRT 1 kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Ayrıca, bu maçı şifresiz bir şekilde TRT 1’den takip edebilirsiniz. Bunun dışında, TRT 1’in resmi internet sitesinden ve Tabii platformundan da canlı yayını izlemek mümkün.

MAÇIN BAŞLAMA SAATİ

PSG Tottenham karşılaşması bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Futbolseverler, heyecan dolu bu maçı TRT 1 ekranlarından takip edebilir.

