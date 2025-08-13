Psg Tottenham Maçını Nereden İzlerim?

PSG TOTTENHAM MAÇI CANLI İZLEME İMKANI
PSG Tottenham maçının canlı yayınını izlemek isteyen futbolseverler, araştırmalarını sürdürüyor. Maçın heyecanına katılmak için “PSG Tottenham maçı canlı izle” başlığı altında yer alan bilgileri gözden geçirerek bu keyfi yaşayabilirsiniz.
MAÇIN TARİHİ VE YERİ
PSG Tottenham maçı, bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma, İtalya’nın Udine kentindeki Bluenergy-Stadio Friuli Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Maçı TRT 1 ekranlarından takip edebilirsiniz. İyi seyirler dileriz!