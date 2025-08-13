Haberler

Psg Tottenham Maçını Nereden İzlerim?

PSG TOTTENHAM MAÇI CANLI İZLEME İMKANI

PSG Tottenham maçının canlı yayınını izlemek isteyen futbolseverler, araştırmalarını sürdürüyor. Maçın heyecanına katılmak için “PSG Tottenham maçı canlı izle” başlığı altında yer alan bilgileri gözden geçirerek bu keyfi yaşayabilirsiniz.

MAÇIN TARİHİ VE YERİ

PSG Tottenham maçı, bu akşam saat 22.00’de başlayacak. Karşılaşma, İtalya’nın Udine kentindeki Bluenergy-Stadio Friuli Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Maçı TRT 1 ekranlarından takip edebilirsiniz. İyi seyirler dileriz!

Hassa’da Yangın Nedeniyle Evler Tahliye Ediliyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Yukarıbucak Mahallesi'nde evlerin tahliye edilmesine yol açtı. Ekipler yangına müdahale ediyor.
Bilecik Valisi Ziyaret Gerçekleştirdi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile ildeki tarımsal durum ve orman yangınları üzerine istişarelerde bulundu. Ziyaret, bir tablo hediye ile tamamlandı.

