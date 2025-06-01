Psg, Uefa Şampiyonlar Ligi’ni Kazandı

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE PSG BÜYÜK BİR GALİBİYET ELDE ETTİ

Uefa Şampiyonlar Ligi finalinde, Paris Saint-Germain ile Inter takımları karşı karşıya geldi. Almanya’nın Münih şehrindeki Allianz Stadyumu’nda gerçekleştirilen mücadelede PSG, rakibini 5-0 mağlup ederek kupaya uzandı. Bu sonuç, PSG’nin Şampiyonlar Ligi tarihindeki en farklı final galibiyeti olma özelliğini taşıyor.

GOLLERE İMZA ATAN İSİMLER

Paris Saint-Germain’in zaferine katkı sağlayan goller, 12. dakikada Achraf Hakimi, 20 ve 63. dakikada Desire Doue, 73. dakikada Khvicha Kvaratskhelia ve 86. dakikada Senny Mayulu tarafından atıldı. 19 yaşındaki Doue, ilk golünde asist yaparak 2 gol ve 1 asistle maça damga vurdu. Ayrıca, Devler Ligi finalinde gol atan en genç üçüncü futbolcu olma başarısını gösterdi.

HİSTORİK ANLAR VE HAKAN ÇALHANOĞLU’NUN PERFORMANSI

Bu sonuçla birlikte Paris Saint-Germain, zorlu geçen sezonun ardından tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde mutlu sona ulaşmayı başardı. Inter takımında yer alan milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, mücadelede ilk 11’de sahaya çıkarak 70 dakika boyunca mücadele etti. Hakan, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 2. kez mücadele eden ilk milli oyuncu olarak tarihe geçti. Geçtiğimiz sezon, 2022-2023 sezonunda İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’nda gerçekleşen finalde İngiltere temsilcisi Manchester City’ye karşı oynayan Inter, Hakan Çalhanoğlu ile ikinci kez finalde mağlubiyet aldı.