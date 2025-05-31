PSG, Zaferden Sonra Paris’te Olaylar Çıktı

PSG’NİN ŞAMPİYONLUĞU SONRASI OLAYLAR

Fransız futbol takımı Paris Saint-Germain (PSG), UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya’nın Inter takımını 5-0’lık bir skorla yenen PSG, şampiyonluk sevinci yaşadı. Bu galibiyetin ardında, Fransa’nın başkenti Paris’te bazı olaylar patlak verdi. Olaylar sonucunda en az 81 kişi gözaltına alındı.

EYFEL KULESİ PSG RENKLERİYLE AYDINLATILDI

Paris sokaklarında, özellikle Parc des Princes stadyumu çevresinde ve başkentin diğer bölgelerinde tarftarlar, takımın zaferini coşku dolu bir şekilde kutluyor. Kutlamalar sırasında, başkentin simgelerinden olan Eyfel Kulesi takımın renkleriyle aydınlatıldı. Ancak, sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler, polis güçlerinin taraftarların oluşturduğu kalabalığı dağıtmak için biber gazı ve copla müdahale ettiğini gösteriyor.

BARİKATLAR VE YANGINLAR

Stadyum çevresinde bazı barikatlar yer alırken, en az bir araç da ateşe verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Bazı taraftarlar, polisten kaçmak amacıyla güvenlik şeridini aşarak yola atladılar. PSG’nin zaferini kutlamak için Şanzelize Caddesi’ne gitmeye çalışan taraftarlar, bir banliyö treni istasyonunda izdihama neden oldu.

YETKİLİLERDEN ÖNLEMLER

Le Figaro gazetesi, PSG’nin şampiyonluğu sonrası Paris’te meydana gelen olaylara ilişkin en az 81 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Yetkililer, maç sonrasında olası taşkınlıkları önlemek için, Paris’teki bazı metro duraklarını yerel saatle 18.00 itibarıyla kapatma kararı aldı.