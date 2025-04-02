Psikolog Civelekoğlu’na Sosyal Medyadan Tepki

BÜYÜK TEPKİ TOPLAYAN AÇIKLAMALAR

Beyaz TV’de yayınlanan Nur Viral’le Hayatta Her Şey Var programında sıkça yer alan psikolog Fatih Reşit Civelekoğlu, ünlü sanatçı Volkan Konak’ın vefatıyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle büyük tepkiler topladı. KKTC’nin İskele kentinde konseri sırasında fenalaşarak hayatını kaybeden Konak hakkında “İyi bilmezdik” şeklinde bir ifade kullanan Civelekoğlu, açıklamalarında “Bunlar günahı açıktan açığa işleyen kişilerdir. Babacan tavırlı olurlar, mahallenin gençliğini kötü alışkanlıklara teşvik ederler. Zina ettirirler, alkolle alıştırırlar.” sözlerine yer verdi.

SOSYAL MEDYA REAKSİYONU

Civelekoğlu’nun bu ifadeleri, sosyal medya platformlarında geniş bir yankı buldu. Birçok kişi, psikoloğun sözlerine sert tepki gösterdi ve eleştirilerde bulundu. Yaşanan bu olay, halk arasında büyük bir tartışma konusuna dönüşürken, Civelekoğlu’nun yorumları birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından kınandı.

KANALDAKİ GÖREVİ SONLANDI

Gelen eleştirilerin ardından, psikolog, Beyaz TV yönetiminin kararı doğrultusunda artık kanalın ekranlarında yer almayacağını açıklamak zorunda kaldı. Civelekoğlu, bu durumu duyururken, yaşanan gelişmelerin ardından böyle bir karar alındığı belirtildi.