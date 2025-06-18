Psikolog Selver Yazıcı, Aşırı Hayvan Biriktirme Hastalığına dikkat çekti

Nuh Sendromu VE HAYVAN BİRİKTİRME HASTALIĞI

Psikolog Selver Yazıcı, fazla sayıda hayvan beslemenin bilinen adıyla hayvan biriktirme hastalığı olan Nuh Sendromu olabileceğini ve geçmiş travmaların bu duruma sebep olabileceğini aktarıyor. Yazıcı, “Günümüzde çok fazla gündem olan ve aslında hayvanseverlikle de karıştırılan Nuh Sendromu adı verilen ve literatürde asıl adı Aşırı Hayvan Biriktirme Hastalığı olan bir konu. İnsanlar olarak tabi ki hayvansever olmalıyız, onları sevmeliyiz, korumalıyız, beslemeliyiz ama bu hayvanlara zarar verecek şekilde, onları kafese koyacak şekilde, bir evde 30-40 tane kedi veya köpeğin yaşaması artık bir problem haline geliyor.” ifadelerini kullanıyor.

HAYVAN SAHİPLENMENİN OLUMSUZ ETKİLERİ

Örnek olarak, Yazıcı, bir bayanla tanıştığını ve bu kişinin başlangıçta 2 kedi beslediğini, zamanla 3-5 kediye çıkıp şu anda 30 kadar kedisi olduğunu söylüyor. Kadının maddi durumunun bu hayvanları beslemekte yetersiz kaldığını belirten Yazıcı, “Arabasını satan insanlar var kedilerine bakabilmek için. Çünkü şöyle bir sıkıntı yaşanıyor. Evde 30 tane kedi var ve biri hastalanıyor. Diğer kedilere bulaştırılıyor.” şeklinde açıklıyor. Yazıcı, veterinerin hangi kedinin gerçekten hasta olduğunu bilmediği için bütün kedilere tedavi uygulamak zorunda kaldığını ve bunun hem hayvanlar hem de veterinerler için zorluklar yarattığını vurguluyor.

PSİKOLOJİK PROBLEMLER VE SOSYAL HAYAT

Yazıcı, bu durumun psikolojik olarak da problemleri olduğunu belirterek, “Bu durumun bir de psikolojik problemleri var. Psikolojik olarak da insanlar artık hayvanlara kendilerini adadıkları için birincisi maddi sıkıntılar çekiyorlar, ikinci olarak da sosyalleşme gibi problemler yaşıyorlar.” diyor. Hayvanlardan asla vazgeçemediklerini ve kendilerine, eşlerine ve evlerine ilgi göstermediklerini ifade eden Yazıcı, bu durumun sosyal hayatı olumsuz etkilediğini dile getiriyor.

TRAVMALARIN ETKİSİ

Kişilerin yaşadığı travmaların insanlardan uzaklaştırarak hayvan sevmeye itebileceğini sözlerine ekleyen Yazıcı, “Kişilerin daha önce yaşadığı bir takım travmalar, bazen çok sevdiği kişiyi kaybetmesi, bazen sağlıklı sosyal hayatının, arkadaşlıklarının olmaması, bazen de çocuklukta yaşadığı travmaların ortaya çıkması aslında insanlardan kişiyi uzaklaştırıp hayvanlara yaklaştırma durumuna dönüşebiliyor.” açıklamasını yapıyor. Yazıcı, bu durumun çerçevesinde aşırı hayvan sevgisinin de zararlı olabileceğinin altını çiziyor ve “Burada yine şuna dikkat çekmek istiyorum. Tabi ki hayvan sevelim, hayvansever olalım ama aşırı hayvan biriktiriciliği gerçekten bir rahatsızlıktır.” diyor.

Yazıcı, genellikle bu rahatsızlığı yaşayan kişilerin bunun bir problem olduğunu düşünmeden psikoloğa başvurmadığını ve çevresindekilerin müdahale ettiğini vurguluyor.