Psikolog Selver Yazıcı, Veliler Uyum Sağlamalı

OKUL DÖNÜŞÜ UYKU DÜZENİNE DİKKAT!

Psikolog Selver Yazıcı, velilerin tatil döneminin ardından öğrencilerle son gün çatışmaya girmemesi gerektiğini vurguladı. “Veliler, okul günü değil, birkaç gün öncesinden uyku düzenini oturtmalı” diyen Yazıcı, uyku düzeninin eğitim yılı için ne kadar önemli olduğunu belirtti. 2025-2026 eğitim öğretim yılına kısa bir süre kala, Yazıcı, “Velilere, öğrencilere ve öğretmenlerimize başarılı bir yıl diliyorum. Dinlenmiş ve dinamik bir şekilde okula döneceklerine eminim” şeklinde konuştu.

UYKU VE BESLENME DÜZENİ

Selver Yazıcı, tatil sonrası çocukların uyku, yeme ve günlük rutinlerinde büyük değişimler yaşandığını aktardı. Okulların genellikle 8 buçuk veya 9 gibi başlaması sebebiyle öğrencilerin sabahları uyanmada zorluk yaşayabileceğini belirten Yazıcı, şu önerilerde bulundu: “Okulların başlamasından bir gün önce değil, mümkünse birkaç gün öncesinden uyku düzenlerini oturtmaları lazım. Öğrenciler, uyku almadan okula gittiklerinde ilk derste uyuklama gibi durumlar oluşabiliyor. Akşam en geç 11 buçukta yatmaları ve sabah 6 buçuk-7 gibi uyanmaları önemli.”

İYİ BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE TEKNOLOJİ KULLANIMI

Öğrencilerin beslenme alışkanlıklarına da değinen Yazıcı, “Fast food gibi kötü beslenme alışkanlıklarını bırakmalarını ve düzenli kahvaltı yapmalarını tavsiye ediyoruz.” dedi. Ayrıca, tatil boyunca tablet ve telefon gibi ekranlardan uzak durmaları gerektiğini belirterek, “Son gün ‘senden tableti alıyorum’ şeklinde çatışmaya girdikleri için değil, önceden kısıtlama yapmalarını öneriyorum. Okul açılmadan itibaren ekran süresini günde yarım saat, bir saate kadar düşürmeliler.” ifadesini kullandı.

İSRAFTAN KAÇINMAK GEREKEN BİR KONUDUR

Yazıcı, kırtasiye ve kitap alışverişlerinin velilere maddi külfet oluşturduğunu belirterek, “Bunun önüne geçmek için gereksiz israftan kaçınmalısınız.” tavsiyesinde bulundu. Yazıcı, hem öğretmenler hem de öğrenciler için başarılı bir eğitim yılı temennisinde bulundu.