Psikolojik Sorunlar Yaşayan Şahıs Ateş Etti

OLAYIN GELİŞİMİ

Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Karayakup Mahallesi’nde uzun bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan U.Ü. (40), gece saatlerinde mahallede av tüfeği ile rastgele ateş açmaya başladı. Bu esnada balkonda olan Serkan Mergen (48), U.Ü.’nün ateşi sonucu saçmaların hedefi oldu.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye acil sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Omzundan ağır yara alan Mergen, Gölmarmara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı; fakat burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TUTUKLAMA SÜRECİ

Olayın ardından kaçan U.Ü., jandarma tarafından ormanlık alanda suç aletiyle birlikte yakalandı. Adliyeye sevk edilen U.Ü., tutuklanarak Akhisar T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Olayla ilgili olarak soruşturma süreci devam ediyor.