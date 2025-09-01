Psikolojik Sorunları Olan Şahıs Ateş Açtı

PSİKOLOJİK SORUNLAR VE ATEŞ AÇMA OLAYI

Manisa’nın Gördes ilçesindeki Karayakup Mahallesi’nde uzun süre psikolojik sorunlar yaşayan U.Ü. (40), geç saatlerde mahallede av tüfeğiyle rastgele ateş etmeye başladı. Bu esnada balkonda bulunan Serkan Mergen (48) U.Ü.’nün açtığı ateşle saçmaların isabetine uğradı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayın ardından çevredekilerin yaptığı ihbar neticesinde bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Omzundan ağır yaralanan Mergen, Gölmarmara Devlet Hastanesi’ne sevk edildi fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

YAKALANDI VE TUTUKLANDI

Olay yerinden kaçan U.Ü. ise jandarma ekipleri tarafından ormanlık bir alanda silahıyla birlikte yakalandı. Adliyeye sevk edilen U.Ü., tutuklanarak Akhisar T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.