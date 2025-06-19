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Psikolojik Sorunlu Baba, Çocuklarını Yaraladı

OLAYIN NEDENİ PSİKOLOJİK SORUNLAR

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, psikolojik sorunları olan bir baba iddialara göre, bıçakla kendisini ve iki çocuğunu yaraladı. Şirinevler Mahallesi’nde bulunan Denizli Caddesi’nde yer alan Kader 4. Sokak’taki evde, baba İ.A. uyuyan kızları E.A. (14) ve Z.A. (10) üzerinde bıçakla saldırıda bulundu ve sonrasında kendisine zarar verdi.

MÜDAHALE VE HASTANE SEVKİ

Olayın ardından, durumun aciliyetini fark eden çevredekilerin ihbarı ile polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Yaralı olan bireyler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hemen Ergani Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Baba, durumunun ağırlaşması sebebiyle daha sonra Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kızların sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

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