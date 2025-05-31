Psikoterapi Dernekleri, Yönetmeliğe İtiraz Etti

ÜÇ DERNEK YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİYLE DAVA AÇTI

Halk İçin Psikoterapi Derneği, Psikoterapi ve Psikososyal Çalışmalar Derneği ile Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği, ‘Sağlık Meslek Mensuplarının Serbest Meslek İcrası Hakkında Yönetmelik’ hakkında yürütmeyi durdurma talebiyle dava açtı. Şişli’de gerçekleştirilen basın toplantısında, dernekler adına yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Psikologların mesleki icrasını bilimsel temellere, etik ilkelere ve mevcut ekonomik koşullara uyumlu ve gerçekçi fiziki koşullar dahilinde düzenleyecek bağımsız çalışmalarını güvence altına alacak, emekten ve toplumdan yana bir meslek yasasının ve ona uyumlu yönetmeliğin acilen hazırlanmasını talep ediyoruz.”

BAŞVURU KAPSAMINDA BAŞKA MESLEK GRUPLARI DA VAR

Psikologlar, psikolojik danışmanlar, klinik psikologlar, sosyal hizmet uzmanları ve çocuk gelişimi uzmanları, Sağlık Bakanlığı’nın son yönetmeliği hakkında şikayetlerini kamuoyuna duyurdu. Basın toplantısında yapılan açıklamada, ruh sağlığı alanında sağlıklı bir meslek yasası çıkarılması gerektiği vurgulandı. “Bizler, ruh sağlığı alanında çalışan ve farklı meslek gruplarını temsil eden üç dernek olarak bugün bir araya geldik. Dayanışma içerisindeyiz çünkü ruh sağlığı alanının daha nitelikli, kapsamlı ve ulaşılabilir olması adına ortak bir mücadele yürütüyoruz.”

BAĞIMSIZ ÇALIŞMALARIN GÜVENCELENMESİ TALEP EDİLİYOR

Açıklamada, ruh sağlığı alanında çalışan uzmanların bağımsız çalışmalarını güvence altına alacak bir meslek yasasına ihtiyaç olduğunun altı çizildi. Yönetmelik kapsamının davalara taşındığı ve yürütmenin durdurulmasının talep edildiği belirtildi: “Güvencesiz, uygunsuz koşullarda çalışmak durumunda kalıyoruz. Ne bizi ne bizlerden hizmet alan kişileri koruyan hukuki yaptırımlar var, ne de psikoterapiyi ulaşılabilir kılan düzenlemeler var.”

GÜVENCE OLMADAN ÇALIŞMA KOŞULLARI ARTIK İMKANSIZ

Ruhsal sağlığın kamu sağlığının bir parçası olarak görülmediği ifade edilen açıklamada, ruh sağlığı profesyonellerinin sorunlarına dikkat çekildi. Dernekler, mevcut durumun sadece klinik psikologlar için değil, psikolog ve diğer ruh sağlığı profesyonelleri için de geçerli olduğunu belirtti: “Yıllardır çoğunluğumuz serbest çalıştığı halde, bu yönetmeliğe kadar serbest çalışmayı Sağlık Bakanlığı nezdinde tanıyan bir yönetmelik ve mesleğe özel ruhsat alma koşulları bile yoktu.”

DAVANIN TEMELLERİ VE TALEPLER

Yönetmelikle ortaya çıkan sorunlar şu şekilde özetlendi: “Birincisi diploma sorunudur. Yönetmelik, psikologları yeterli kontenjanda lisansüstü programların bulunmadığı bir ortamda zor durumda bırakmaktadır. Bu bağlamda, ruh sağlığı alanında çalışanların diplomasına göre ayrıştırılması kabul edilemez.” Ayrıca, ruh sağlığı hizmetlerinin önemli bir parçası olan psikologların hiç yer almadığı ifade edildi.

HERKES İÇİN ULAŞILABİLİR RUH SAĞLIĞI HAKKI MÜCADELESİ

Yönetmeliklerin ruh sağlığı profesyonellerinin çalışma koşullarını olumsuz etkilediğine dair itirazlar açıldı. Dernekler, “Bizler, hem psikoloji mesleği içerisindeki unvanlar arasında hem de diğer ruh sağlığı çalışanlarıyla hiyerarşik bir yapı değil, iş birliğine dayalı bir çalışma anlayışını savunuyoruz” dedi. Bu hakların, mesleki özerklik ve toplumsal adalet anlayışıyla korunmasını talep ettiklerini belirttiler.

Açıklama, yasaların bilimsel ilkeler ve toplumsal gereksinimler doğrultusunda yapılması gerektiğinin savunulması ile son buldu. “Haklarımız, mesleğimiz, emeğimiz ve halkın ruh sağlığı hizmetine erişimi için birlikte mücadele etmeye, dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz.”