(Ptt) İhs’li Emekçilerin Talepleri Artıyor

İzmir’de PTT ÇALIŞANLARININ TALEPLERİ DUYURULDU

Haber-Sen İzmir Şubesi üyeleri, PTT’de İdari Hizmet Sözleşmesine (İHS) tabi çalışanların sorunlarını ve taleplerini duyurmak amacıyla bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Şube Başkanı Menduh Tunç, İHS’li emekçilerin mali, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesini, dayatılan performans sisteminin kaldırılmasını istedi. Sendika üyeleri, İzmir Posta Kargo İşleme Merkezi önünde “PTT’de İdari Hizmet Sözleşmeli Emekçiler Güvenceli İş, Güvenceli Gelecek İstiyor” mesajı ile basın açıklaması yaptı.

İHS’Lİ ÇALIŞANLARIN DURUMU GÜNDEME GETİRİLDİ

Haber-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Ayhan Zengin, burada yaptığı açıklamada, PTT’de personel eksikliği nedeniyle çalışanların zorlu koşullarda görev yaptıklarını vurguladı. Memur eliyle yapılması gereken tebligatların taşeron işçilere yaptırıldığını ifade eden Zengin, bu uygulamadan derhal vazgeçilmesi gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca banka promosyonlarından İdari Hizmet Sözleşmesi (İHS) olan çalışanların da yararlanmasını isteyen Zengin, bu sözleşmenin 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına alınmasını ve İHS’li çalışanlara yeşil pasaport hakkı tanınmasını talep etti.

BİRLEŞİK İSTİHDAM MODELLERİ KONUSU

Zengin’in ardından basın açıklamasını okuyan Menduh Tunç, PTT’nin, 2013 yılında anonim şirket statüsüne geçmesinin ardından İHS’li personel istihdam ettiğini belirtti. Şirkette 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye (KHK) tabi olanlar, İHS’liler ve taşeron çalışanların aynı işi yapmakta olduklarını ancak farklı statülerde ve değişen ücretlerle çalıştıklarını anlattı. Tunç, “İş barışını bozan ve emekçileri birbirine yabancılaştıran bu istihdam modelinin adı ’emek sömürüsüdür.'” dedi. PTT’nin anonim şirket olmasının olumsuz sonuçları için 2013’te yapılan uyarıların günümüzde karşılığını bulduğunu aktardı.

SORUNLARIN BÜYÜMESİ HIZLANIYOR

Tunç, İHS’lilerin kamu hizmeti üreten emekçiler olduğunu belirterek, kamu emekçileri sendikalarına üye olabilen ancak yeşil pasaport hakkı bulunmayan İHS’li emekçilerin haklarını istediklerini söyledi. Bu belirsiz, performansa dayalı ve sosyal güvence olarak zayıf istihdam modelinin, emek sömürüsü ve neoliberal politikaların sonucu olduğunu vurguladı. Tunç, “PTT, zararı her geçen gün artan, çalıştırdığı emekçilerin maaşını ödemekte zorlanan bir duruma geldi. Personel sayısının hızla azalmakta olması ve iş yükünün artması ile birlikte her emekçiden 2-3 kişilik iş beklenmektedir.” diye konuştu.

YASAL DÜZENLEMELERE İHTİYAÇ VAR

TBMM’de görüşülmesine başlanan torba yasa içerisinde, İHS’li PTT emekçilerini de ilgilendiren bir düzenleme bulunduğunu belirten Tunç, mevcut yönetmelik maddesinin hiçbir değişiklik yapılmadan kanunlaştırılmak istendiğini dile getirdi. Sendikanın, TBMM’de bulunan tüm siyasi partilere, TBMM Başkanlığına ve Cumhurbaşkanlığına yazdığı mektupta, İHS’li emekçilerin haklarının iyileştirilmesi talep edildiğini açıkladı. Tunç, İHS’ye tabi olan personelin kamu emekçisi statüsünün yasal çerçeveye alınması gerektiğini, yeşil pasaport haklarının içeren düzenlemelerin yapılmasını ve mali, sosyal ve özlük haklarının 399 KHK’li emekçilerle eşitlenmesini istedi. Ayrıca, İHS’li emekçilere dayatılan performans sisteminin de kaldırılmasını talep etti.