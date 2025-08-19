Ptt’nin Açılış Kapanış Saatleri Belirtiliyor

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ GÜNDEMDE

Ptt çalışma saatleri, işlemlerini hızlıca tamamlamak isteyenlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. PTT’nin açılış ve kapanış saatleri ile öğle tatili ile ilgili bilgi sahibi olmak, ziyaret öncesi organizasyon yapmak isteyenler için önemli hale geliyor. “PTT hangi saatlerde hizmet veriyor” sorusu, sıkça gündeme gelen bir konu. PTT çalışma saatleriyle ilgili tüm detaylar haberin ilerleyen kısımlarında bulunuyor.

PTT’İN HİZMET SAATLERİ

Ptt, yani Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, her gün yüzbinlerce kişiye hizmet sunuyor. Kargo gönderimi ve diğer işlemler PTT aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Hafta içi sınırlı saatlerde açık olan PTT’nin çalışma saatleri, vatandaşlar tarafından sıklıkla sorgulanıyor.

PTT şubeleri sabah 08:30’da açılıyor ve 12:30’ya kadar hizmet veriyor. Öğle tatilinin ardından saat 13:30’da tekrar hizmete giriyor ve akşam 17:30’da kapanıyor. Türkiye genelinde bu çalışma saatleri değişmiyor.

HAFTA SONU ÇALIŞMA DURUMU

PTT şubelerinin hafta sonu çalışma durumları da oldukça merak ediliyor. Genel olarak PTT şubeleri cumartesi günleri sınırlı saatlerde hizmet sunarken, pazar günleri kapalı oluyor. Ancak büyükşehirlerde ve yoğun bölgelerdeki bazı şubeler, cumartesi günleri tam gün veya yarım gün açık olabiliyor. Hafta sonu işlemlerini planlayanlar için, gitmeden önce gitmek istedikleri şubenin çalışma saatlerini kontrol etmeleri faydalı oluyor.